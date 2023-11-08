RT в Telegram
Подпишись

Вирусолог Малинникова рассказала о способах защиты от ковида

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с RT поделилась способами профилактики коронавируса.
Вирусолог Малинникова рассказала о способах защиты от ковида
  • Gettyimages.ru

Вирусолог объяснила, что, помимо вакцинопрофилактики, существует неспецифическая профилактика, включающая в себя ряд мероприятий.

«Первое — это медикаментозная профилактика, в которой хорошо используется препарат рекомбинантный интерферон альфа-2b в виде капель или спрея. Они показаны лицам, у которых есть проблемы с иммунитетом: для людей с иммунодепрессией, хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, лёгочными заболеваниями, онкологическими заболеваниями. Такие препараты показаны для беременных и для детей грудного возраста», — считает она.

Кроме того, по словам Масленниковой, рекомендованы проветривание помещения, влажная уборка, мытьё рук с мылом после улицы.

«Надо сказать, что вакцины от гриппа сегодня очень эффективны и могут повлиять на профилактику от других ОРВИ. Известно, что привитый человек меньше подвергается атакам вируса, если подвергается, то болеет не так остро и так тяжело. Вакцинироваться вакциной от гриппа надо», — добавила эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодняшние риски осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19 позволяют отменить требование вакцинироваться от коронавируса в текущем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить