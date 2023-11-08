Вирусолог Малинникова рассказала о способах защиты от ковида

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с RT поделилась способами профилактики коронавируса.

Вирусолог объяснила, что, помимо вакцинопрофилактики, существует неспецифическая профилактика, включающая в себя ряд мероприятий.

«Первое — это медикаментозная профилактика, в которой хорошо используется препарат рекомбинантный интерферон альфа-2b в виде капель или спрея. Они показаны лицам, у которых есть проблемы с иммунитетом: для людей с иммунодепрессией, хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, лёгочными заболеваниями, онкологическими заболеваниями. Такие препараты показаны для беременных и для детей грудного возраста», — считает она.

Кроме того, по словам Масленниковой, рекомендованы проветривание помещения, влажная уборка, мытьё рук с мылом после улицы.

«Надо сказать, что вакцины от гриппа сегодня очень эффективны и могут повлиять на профилактику от других ОРВИ. Известно, что привитый человек меньше подвергается атакам вируса, если подвергается, то болеет не так остро и так тяжело. Вакцинироваться вакциной от гриппа надо», — добавила эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодняшние риски осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19 позволяют отменить требование вакцинироваться от коронавируса в текущем сезоне.