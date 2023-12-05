RT в Telegram
Подпишись

Роспотребнадзор сообщил об отдельных случаях микоплазменной инфекции в России

Короткая ссылка
Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
Роспотребнадзор сообщил об отдельных случаях микоплазменной инфекции в России
  • Gettyimages.ru
  • © jiang suying

Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что так же, как и за границей, не фиксируется изменений в клинической картине заболевания, то есть появления более тяжёлых форм инфекции.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему и может жить после болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить