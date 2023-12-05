Роспотребнадзор сообщил об отдельных случаях микоплазменной инфекции в России

Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.

Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что так же, как и за границей, не фиксируется изменений в клинической картине заболевания, то есть появления более тяжёлых форм инфекции.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему и может жить после болезни.