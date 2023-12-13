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Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовой пневмонии у школьников

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространившуюся информацию о якобы массовой заболеваемости пневмонией у школьников.
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовой пневмонии у школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников Департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, случаи пневмонии у детей не превышают показателей, зафиксированных в предыдущий сезон. Кроме того, показатели заболеваемости стабильны, а заметного роста госпитализаций с этой болезнью среди детей нет.

Ранее врач Роман Иванов рассказал в беседе с RT о том, что основной путь передачи микоплазменной пневмонии — воздушно-капельный.

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