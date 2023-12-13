Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовой пневмонии у школьников

Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространившуюся информацию о якобы массовой заболеваемости пневмонией у школьников.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников Департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, случаи пневмонии у детей не превышают показателей, зафиксированных в предыдущий сезон. Кроме того, показатели заболеваемости стабильны, а заметного роста госпитализаций с этой болезнью среди детей нет.

Ранее врач Роман Иванов рассказал в беседе с RT о том, что основной путь передачи микоплазменной пневмонии — воздушно-капельный.