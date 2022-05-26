«Экстремального перехода не будет»: руководители российских вузов — об отказе от болонской системы высшего образования

Болонская система высшего образования фактически прекратила действовать в России. Она так и не позволила сформировать действительно открытое образовательное пространство, хотя это было главной целью болонского процесса, отмечают опрошенные RT представители российских вузов. По их словам, болонская система имеет и другие минусы — прежде всего это недостаточная профессиональная подготовка бакалавров. По мнению экспертов, альтернатива болонской системе в России уже есть — обучение по схеме 2+2+2, которое позволяет сделать учебный процесс более индивидуальным.

Практика показала, что болонская система высшего образования не является оптимальной для российских реалий. Однако возврат к прежней, германской системе, которая действовала в Российской империи и СССР, тоже невозможен, поскольку она уже не отвечает современным условиям. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты, занимающие руководящие посты в системе высшего образования. Специалисты считают, что заменить болонскую систему может уже апробированная система 2+2+2, в рамках которой студенты могут выбирать специализацию на всех этапах учёбы.

Напомним, 24 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о планах ведомства отказаться от болонской системы. Глава Минобрнауки отметил, что к болонской системе нужно относиться как к «прожитому этапу».

«Будущее за нашей собственной, уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил Фальков «Коммерсанту».

Валерий Фальков

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Комментируя эти планы, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала объективные причины отказа от болонской системы. По словам Захаровой, хотя изначально целью данной системы называлась стандартизация высшего образования во всех странах-участницах, на практике этого не произошло.

«То есть наши дипломы не получили полного признания. Всё было выборочно, всё было частично. Как всегда», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Госдума планирует обсудить вопрос выхода России из болонской системы в июне 2022 года, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время пленарного заседания. Он добавил, что у всех фракций Думы есть понимание необходимости выхода России из болонской системы.

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Однако отказ от болонской системы и переход на новые правила должен быть поэтапным. Об этом заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что выпускников школ о готовящихся переменах следует предупредить как минимум за два года, не должны пострадать и студенты.

«Здесь главное — снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество их знаний и так далее», — пояснил он.

Напомним, идея создания единой европейской системы высшего образования была выдвинута в 1998 году министрами образования Германии, Италии, Франции и Великобритании. Уже в 1999 году декларацию о создании зоны европейского высшего образования подписали 29 стран Европы в итальянской Болонье.

Новая система была призвана сформировать общеевропейское образовательное пространство, в котором студенты и преподаватели могли бы свободно менять места работы и учёбы. В итоге эти преобразования были призваны повысить конкурентоспособность европейских вузов.

В рамках системы была введена общая система оценки знаний в формате так называемых кредитов — зачётных единиц. Для получения степени бакалавра обычно нужно проучиться три-четыре года, претендовать на степень магистра можно ещё через один-два года обучения. При этом кредиты могут применяться в любом вузе, присоединившемся к болонской системе.

Россия стала участницей болонского процесса в 2003 году. В 2007 году глава государства Владимир Путин подписал закон о введении в систему высшего образования бакалавриата и магистратуры.

Руководители российских научных организаций в беседе с RT подвели итоги работы болонской системы в России и рассказали, на какие образовательные подходы её следует заменить.

Экзамен в магистратуре

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Ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской

— Любая система всегда должна опираться на культурные и исторические особенности страны. Болонская система подготовки — это организация образовательного процесса, заточенная под устоявшиеся западные ценности.

С дореволюционного периода и после октябрьского переворота в нашей стране была немецкая система образования. Она подразумевала пять или шесть лет обучения (в зависимости от программы) и была адаптирована под нашу психологию, под методы и форматы взаимодействия студентов и преподавателей.

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Болонская же система может работать только для определённых наук. Легко представить бакалавра или магистра историка, но уже сложнее понять разницу между этими квалификациями в сфере машиностроения, металлургии или строительства. Что касается инженерных специальностей, то вузы должны готовить специалистов для современной промышленности, обладающих широким объёмом знаний.

Наибольший урон, который наносит болонская система, — это излишняя академичность и отстранённость выпускных работ от практико-ориентированных задач. Нужно понимать, каково качество получаемых знаний, когда обучение длится 4+2 года (четыре года бакалавриата и два года магистратуры). Например, если бакалавр захочет коренным образом сменить свою специальность в магистратуре, то он не успеет за два года изучить все новые предметы и стать хорошим специалистом.

По моему мнению, отечественная классическая система образования доказала всему миру её эффективность, если вспоминать первые советские полёты в космос или разработанную ядерную программу. Благодаря этой системе образования специалитет обладал тем необходимым объёмом знаний и компетенций, которые позволяли делать и реализовывать прорывные проекты.

Инженер за работой

РИА Новости

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Первый проректор, член учёного совета Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна профессор Павел Луканин

— Переход России к болонской системе был неправильным решением, и сейчас предпринимаются попытки вернуться к тому инженерному образованию, которое у нас было ранее.

Нужно рассматривать эту систему не с точки зрения вузов, а с точки зрения предприятий, куда идут работать начинающие специалисты. Руководители предприятий до сих пор не понимают разницы между бакалавром и магистром — они просто ждут хорошо подготовленных специалистов.

Учитывая все минусы болонской системы, полагаю, что практически все государственные вузы поддержат отказ от неё.

Однако и к советской системе уже нельзя вернуться. За последние десятилетия многое изменилось в обществе, появились новые информационные технологии и предметы.

Скорее всего, после отказа от болонской системы в вузах будут учить студентов на протяжении пяти лет, а не четырёх, как бакалавров. Это позволит ввести в учебный план те предметы, которые нужны специалистам, но на изучение которых не хватало времени в рамках четырёхлетнего бакалавриата.

Пока перестроиться несложно, потому что в вузах не забыта старая система образования. Остались люди, остались материалы, на базе которых можно строить новую систему.

А если бы мы затянули с отказом от болонской системы ещё на пять-десять лет, тогда действительно было бы сложно провести эту реформу. Пришло бы совсем новое поколение людей, которые не помнили бы старую систему, которая действовала до вступления России в болонский процесс. Им эта перестройка далась бы трудней.

Полагаю, что сейчас мы вернёмся к пятилетнему обучению. Однако это не значит, что от магистратуры нужно полностью отказываться. Её можно оставить для тех студентов, которые захотят оставаться в вузе для дальнейшего поступления в аспирантуру.

Южный федеральный университет

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Президент Южного федерального университета Марина Боровская

— В последнее время мы и вне рамок болонской системы уделяем всё больше внимания тому, чтобы траектория обучения студентов выстраивалась индивидуально. Такую манёвренность вполне обеспечивает модель обучения по системе 2+2+2, которая активно прорабатывается в российских университетах. Это альтернатива болонской системе — подход, который уже давно прорабатывается и обсуждается в профессиональном академическом сообществе.

В рамках системы 2+2+2 у студента появляется возможность через два года после поступления в вуз уточнить свою будущую специализацию. После первых двух лет обучения на общеобразовательном модуле студент получает право прикрепиться к кафедре, где будет получать уже более предметное образование. А на следующем, третьем этапе он сможет получать ещё более профессиональные и специализированные знания.

Если студент захочет пойти в науку, то сможет выбрать исследовательское направление. А если он выберет для себя индустриальную, производственную направленность, то и специфика обучения будет тоже соответствующей. Эта модель уже апробирована, она внедряется на протяжении нескольких лет в разных отечественных университетах. Поэтому никакого экстремального перехода после отказа от болонской системы не будет.

Что же касается болонской системы, то на сегодняшний момент она для нас фактически прекратила своё действие. Раз так, то у России есть возможность подумать о тех удобных, выгодных и правильных решениях, которые будут отвечать общественным и экономическим интересам страны.

Студенты на лекции

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров

— Напомню, что в СССР люди, отучившиеся три-четыре года, получали незаконченное высшее образование, а в рамках болонской системы такой человек получает диплом бакалавра. Таким образом, само значение высшего образования девальвируется.

Болонская система также разрушает целостность подготовки специалистов. Например, когда бакалавр специализируется на одном направлении, а в магистратуру поступает на другое. В этом случае он получает достаточное образование только в одной сфере. Особенно плох такой подход для естественных наук и медицины.

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Изначально считалось, что болонская система сможет создать единую мировую общенаучную образовательную сеть. По различным причинам этого так и не произошло.

Сейчас ясно, что мы не можем сохранять систему образования, которая далека от наших национальных потребностей и особенностей. С другой стороны, возвращаться к классической германской системе, которая применялась в Российской империи и СССР, тоже неправильно.

Нужно выработать новую систему, в которой классический подход к образованию будет адаптирован в соответствии с новыми потребностями общества. Например, советская система шестилетнего медицинского образования уже устарела, потому что освоение современных медицинских навыков и знаний требует больше времени, чем прежде. Не исключено, что срок обучения на медицинских направлениях нужно увеличить до семи лет.

Если говорить в целом, то новая система высшего образования, которую предстоит построить, должна будет ориентироваться на запросы нашего общества и экономики.