Володин: Госдума может в июне обсудить вопрос выхода России из болонской системы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут уже 6 июня обсудить вопрос выхода России из болонской системы.
Володин: Госдума может в июне обсудить вопрос выхода России из болонской системы
  • РИА Новости

Он уточнил, что обсуждения с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова могут пройти после того, как депутаты вернутся из регионов.

«Давайте пригласим министра, обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведём обсуждение этого вопроса либо в рамках совета (Думы. — RT), либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета…С коллегой Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем», — цитирует его ТАСС.

Ранее Фальков заявил, что к болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу. По словам министра, Россия создаст собственную систему, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.

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