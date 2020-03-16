Родственные специальности: подготовку в военных центрах при российских вузах приравняют к срочной службе

Прохождение подготовки в военных учебных центрах (ВУЦ) при ряде российских вузов приравняют к службе по призыву в Вооружённых силах РФ. После обучения в таких центрах курсанты смогут принять присягу и получить младшие воинские звания с зачислением в запас, сообщили в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Дальрыбвтузе), при котором создан один из ВУЦ. В рамках обучения будет проводиться подготовка студентов вузов по военно-учётным специальностям, смежным с гражданскими программами бакалавриата или специалитета. Эксперты отмечают, что концепция ВУЦ позволяет обучить молодых людей азам воинских специальностей и некоторым армейским навыкам, но это не будет похоже на сложившуюся систему службы по призыву.

Прохождение подготовки в новых российских военных учебных центрах будет приравнено к службе по призыву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета во Владивостоке, при котором формируется один из таких центров.

Отмечается, что выпускники гражданских вузов, на базе которых есть такие ВУЦ, смогут получить младшие воинские звания с зачислением в запас.

«Курсанты военного учебного центра по окончании обучения смогут принять присягу и получить звания «матрос», «старшина» с зачислением в запас с получением военного билета. Обучение в подобных военных центрах приравнивается к прохождению службы по призыву в Вооружённых силах Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе чебного заведения.

Как пояснили в Дальрыбвтузе, обучение в ВУЦ будет проводиться методом «военного дня», что предусматривает учебные занятия, тренировки, мероприятия организационной и воспитательной работы, а также самостоятельную подготовку.

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Ожидается, что военный учебный центр Дальрыбвтуза будет ежегодно набирать более 100 человек и готовить их по трём военно-учётным специальностям: «Штурманские радиолокационные средства», «Кораблевождение и зрительная связь» и «Корабельное электрооборудование». Осенью 2020 года планируется первый набор слушателей, который проведут среди студентов втуза, обучающихся по родственным программам бакалавриата и специалитета.

Для работы центра выделили изолированные помещения площадью 1,3 тыс. кв. м. На территории втуза обустроены строевой плац, стрелковый тир, спорткомплекс и общежитие.

Комментируя планы приравнять обучение в ВУЦ к прохождению срочной службы, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин указал на различия между этими двумя видами военной службы.

«Я думаю, что срочная служба на флоте, в пехоте, в ВДВ всё-таки подразумевает немного другое прохождение, немного другую школу выучки, школу воспитания. Ребята будут учиться в вузах — днём будут проходить занятия, ночью будут уходить домой, к родителям», — отметил эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он выразил мнение, что освобождение от необходимости длительного присутствия в воинских коллективах — довольно неоднозначное решение.

«Для многих ребят, которые там находятся (в ВУЦ. — RT), наверное, это будет нормально, для родителей, которые волнуются, — тоже хорошо, а для армии как таковой, для Отечества, которое они защищают, — у меня есть своё мнение на этот счёт», — сказал Дандыкин.

Курсанты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета

РИА Новости

© Виталий Аньков

Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе ноябрьского заседания коллегии ведомства, с 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках единой организационной структуры — на базе 93 военных учебных центров. Планируется открытие ещё нескольких ВУЦ.

«Это способствует повышению качества обучения и более эффективному использованию учебно-материальной базы», — цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

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Ранее замминистра обороны Николай Панков говорил, что в рамках формирования системы военных учебных центров ведомство сохранит и расширит существующие объёмы и программы военной подготовки в гражданских вузах. Как рассказал Панков в интервью 2018 году газете «Известия», министерство не планирует закрывать военные кафедры и учебные военные центры, а рассматривает их объединение в интересах оптимизации организационно-штатной структуры.

«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую квалифицированную структуру под названием «военный учебный центр», — пояснял Панков. По его словам, ВУЦ будет реализовывать все три программы военного обучения, то есть подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса.

Концепция ВУЦ в России развивается уже несколько лет, отметил в беседе с RT военный эксперт — полковник в отставке Виктор Литовкин. Он рассказал, что на базе нескольких вузов создаётся учебный центр, где студенты в определённый день проходят обучение, а также иногда собираются в воинских частях.

«(Обучающиеся. — RT) проходят азы обучения и по окончанию вуза получают звание младшего сержанта, сержанта или рядового. В зависимости от того, сколько времени они обучаются: полгода, год или два года», — рассказал эксперт.

Как отметил Литовкин, благодаря введению такой системы курсанты ВУЦ получают азы воинской специальности и некоторые армейские навыки без отрыва от обучения по гражданской специальности.