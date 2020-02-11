Военнослужащие ЦВО начали подготовку к конкурсу «Саянский марш»

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Военнослужащие Центрального военного округа начали подготовку к конкурсу АрМИ-2020 «Саянский марш».
Военнослужащие ЦВО начали подготовку к конкурсу «Саянский марш»
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Тренировки проходят в Красноярском крае. Предусмотрено 11 заданий. Военнослужащие должны искать условного пострадавшего в лавине, спускаться по склону в связках, вести разведку целей.

Им также предстоит сдать нормативы по ориентированию на местности и организации ночёвки в горах.

Армейские международные игры будут проходить с 23 августа по 5 сентября.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

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