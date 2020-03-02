Артиллеристы ЧФ провели стрельбы на побережье Кавказа

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Расчёты береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» отдельной бригады береговой обороны Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы на кавказском побережье.
Артиллеристы ЧФ провели стрельбы на побережье Кавказа
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«По замыслу проведения тренировки, артиллеристы должны были уничтожить десантный отряд кораблей условного противника, готовивший высадку вражеского десанта на побережье. Имитацию надводных целей выполняли морские щиты-мишени», — заявили в ведомстве.

Все задачи по уничтожению условного противника выполнены успешно.

Отмечается, что в мероприятии было задействовано более 300 военнослужащих и около 20 единиц артиллерийской и бронетехники.

Учение проходило в соответствии с планом боевой подготовки флота. 

Ранее, как сообщало Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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