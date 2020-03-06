В Ленобласти выбрали лучших танкистов ЗВО
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- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, за почётное звание боролись 12 экипажей из Калининградской, Московской, Воронежской и Ленинградской областей.
Отмечается, что водители боевых машин продемонстрировали мастерство в вождении танков на трассе с препятствиями. Кроме того, военные должны были поразить мишени с расстояния 900 и 2200 м.
Победители окружного этапа представят ЗВО на крупнейших российских соревнованиях по танковому биатлону.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что военнослужащие Черноморского флота приняли участие в первом этапе конкурса «Танковый биатлон» в рамках подготовки к международным играм «АрМИ-2020».