В Минобороны уточнили планы по программе военной подготовки в гражданских вузах
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По его словам, министерство не намерено закрывать военные кафедры и учебные военные центры, а планирует объединить их в интересах оптимизации организационно-штатной структуры.
«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую квалифицированную структуру под названием военный учебный центр», — рассказал он.
Как отметил Панков, ВУЦ будет реализовывать все три программы военного обучения, то есть подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса.
Представитель Минобороны добавил, что выпускники военных кафедр будут основным источником так называемого оплачиваемого резерва, создаваемого в настоящее время.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН прокомментировал законопроект о военной подготовке в вузах.