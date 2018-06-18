В Минобороны уточнили планы по программе военной подготовки в гражданских вузах

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Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков в беседе с «Известиями» заявил, что ведомство сохранит и расширит существующие объёмы и программы военной подготовки в гражданских вузах.
В Минобороны уточнили планы по программе военной подготовки в гражданских вузах
  • © Сергей Венявский РИА Новости

По его словам, министерство не намерено закрывать военные кафедры и учебные военные центры, а планирует объединить их в интересах оптимизации организационно-штатной структуры.

«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую квалифицированную структуру под названием военный учебный центр», — рассказал он.

Как отметил Панков, ВУЦ будет реализовывать все три программы военного обучения, то есть подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса.

Представитель Минобороны добавил, что выпускники военных кафедр будут основным источником так называемого оплачиваемого резерва, создаваемого в настоящее время.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН прокомментировал законопроект о военной подготовке в вузах.

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