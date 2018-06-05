В Госдуме прокомментировали законопроект о военной подготовке в вузах

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН прокомментировал законопроект о военной подготовке в вузах.

По словам депутата, предлагается объединить учебные военные центры и военные кафедры (факультеты военного обучения) в единое структурное подразделение — военный учебный центр.

«Это, на мой взгляд, безусловно, повысит эффективность управления, учебного процесса, а также позволит более глубоко использовать вооружение, при этом будет вестись подготовка по одним родственным военным специальностям», — отметил Швыткин.

Он также рассказал, что члены комитета, а в последующем участники пленарного заседания Госдумы вынесут окончательное решение по данному вопросу.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников оценил в интервью RT внесённый в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами.