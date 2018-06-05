В Госдуму внесён законопроект об отмене военных кафедр в вузах

Правительство внесло в Госдуму проект закона об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», — говорится в сообщении.

В марте 2017 года Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон о возможности для студентов вузов, в которых нет военных кафедр, проходить военную подготовку в военных вузах.

Законопроектом предусматривается, что гражданин, который обучается по очной форме в вузах, не имеющих военных кафедр, может заключить с Минобороны России договор об обучении в военной образовательной организации высшего образования.

Оно будет проводиться аналогично обучению на военных кафедрах, не предполагает увеличения общего количества учащихся и будет реализовываться в рамках кадрового заказа на подготовку военнослужащих запаса.