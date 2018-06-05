В Совфеде оценили законопроект о военной подготовке в вузах

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников оценил в интервью RT внесённый в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами.

«Инициатива может только поддерживаться. Речь идёт о совершенствовании военной подготовки для выпускников высших учебных заведений. Сейчас подготовка проводится на базе военных кафедр. Но одно дело военное учебное заведение, а другое — гражданское», — отметил Серебренников.

Он отметил, что законопроектом предусматривается увеличение количества часов на практическое обучение, более широкое задействование специалистов военного профиля.

«То есть речь идёт о получении более качественного военного образования. Никаких возражений нет, тем более при той работе, которая проводится в последнее время вооружёнными силами по внедрению подготовки в деятельность учебных заведений», — добавил Серебренников.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене военных кафедр в вузах. Их заменят военными учебными центрами с целью повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.