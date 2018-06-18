В Минобороны оценили перспективы создания военных учебных центров в вузах

Военная подготовка студентов гражданских вузов не будет снижена в случае преобразования военных кафедр в военные учебные центры.

Об этом заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием военный учебный центр. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса…» — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене военных кафедр в вузах. Их заменят военными учебными центрами с целью повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН прокомментировал законопроект о военной подготовке в вузах.