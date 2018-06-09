СМИ: Минобороны планирует изменить правила призыва на срочную службу

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Министерство обороны России намерено внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и в положение о призыве. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что осенью текущего года молодые люди, которые признаны ограниченно годными к службе, смогут пройти повторную медкомиссию. 

Кроме того, будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в Вооружённых силах. 

По данным издания, поправки к положению могут быть окончательно сформированы и одобрены к июлю 2018 года.

Согласно изменениям, призывников планируется поделить на две категории — новобранцев, которые не имеют воинских званий и пребывают в запасе, и призывников, которые имеют воинские звания и не числятся в запасе. 

Для первых срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания. В проекте указано, что такие бойцы должны будут получать военный билет с записью «рядовой» до «убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы».

Для второй категории началом службы будет считаться день приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене военных кафедр в вузах.

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