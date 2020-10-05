«От нас выходят мотивированные специалисты»: в России стартовал финал проекта «Воздушно-инженерная школа»

Во Владимирской области проходит финал девятого сезона всероссийского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа». Организаторами мероприятия выступают НИИЯФ МГУ и фонд «Кассиопея» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика» и госкорпорации Роскосмос. Основными участниками конкурса стали учащиеся 8—11 классов, от которых требуется создать модели изделий, выпускаемых ракетно-космической отраслью. Цель школы — формирование нового поколения специалистов для высокотехнологичной промышленности РФ.

Во Владимирской области начался финал девятого сезона всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерной школы» (ВИШ). В городе Камешково проходят мастер-классы по созданию моделей спутников и ракет-носителей, которые планируется испытать 8 октября.

«Открытие финала 9-го чемпионата приурочено к дню запуска первого спутника. В программе — испытание новой «большой» ракеты с новым «большим» двигателем для Высшей лиги, запуск шара со студенческими аппаратами в стратосферу», — говорится в сообщении ВИШ.

Организаторами чемпионата выступают НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ и фонд «Кассиопея» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика» и госкорпорации Роскосмос.

«Воздушно-инженерная школа» появилась в 2011 году как российский вариант международного проекта CanSat, зародившегося в Соединённых Штатах. В США в чемпионатах участвуют старшеклассники или студенты младших курсов университетов, но отечественная программа рассчитана в основном на школьников 8—11 классов, хотя и является более сложной.

Суть CanSat заключается в том, что перед юными инженерами ставится задача создать изделия, которые выпускают или разрабатывают предприятия аэрокосмической отрасли, — уменьшенные модели спутников, ракет-носителей, беспилотников, альтернативных летательных аппаратов.

Например, компьютерный аппарат должен включать бортовой компьютер (микроконтроллер), акселерометр, датчики температуры и давления, радиопередатчик. Школьники должны собрать спутник из трёх электронных плат, пройти приёмо-сдаточные испытания и сымитировать его запуск на орбиту.

В процессе изготовления от участников конкурса требуется спаять и запрограммировать аппарат, а также оснастить его системой спасения (например, парашютом). Во время полёта школьники должны измерить распределение температуры и давления в спутнике, а также передать информацию от него по радиоканалу на землю.

«Воспитать новое поколение»

На занятиях в ВИШ от профессионалов ракетно-космической отрасли РФ школьники получают исчерпывающую информацию о том, как происходит разработка и эксплуатация спутников, ракет и других высокотехнологичных промышленных изделий.

Полученные на мастер-классах знания позволяют участникам школы решать вопросы, связанные с конструированием, программированием и сборкой космических аппаратов для их последующего запуска на высоты в несколько сотен метров.

В интервью RT заведующий лабораторией НИИЯФ МГУ, руководитель «Воздушно-инженерной школы» Владимир Радченко заявил, что школьники решают весьма трудоёмкие задачи, требующие упорства, самоотдачи, смекалки, умения признавать и исправлять ошибки. В среднем команда работает над одним проектным изделием около года.

«У нас присутствуют сильные элитные школы, в том числе те, которые образованы при космических фирмах, а есть обычные городские и сельские учреждения, команды из малых городов. И я не могу сказать, что это всё золотые медалисты. Это скорее люди, готовые преодолевать массу трудностей в процессе создания изделий», — пояснил Радченко.

Мероприятия «Воздушно-инженерной школы» на аэродроме во Владимирской области

По его словам, участники финала сильно переживают по поводу конечного результата собственного труда и очень расстраиваются, когда допускают ошибки. Как считает Радченко, подобные эмоции говорят о том, что в юных техниках воспитывается ответственность и чувство профессионального долга. Именно в этом и заключается основная цель ВИШ, подчеркнул руководитель школы.

«Воздушно-инженерная школа» нужна для того, чтобы воспитать новое поколение программистов, инженеров и конструкторов прежде всего для нашей родной ракетно-космической отрасли. Основной результат деятельности школы заключается в том, что от нас выходят мотивированные специалисты, которые осознанно поступают в технические вузы», — отметил Радченко.

Как заявила советник по развитию негосударственного института развития «Иннопрактика» Анна Исаева, Воздушно-инженерная школа учит детей «работать головой и руками».

«Мы в «Иннопрактике» считаем, что участие в «Воздушно-инженерной школе» даёт реальную возможность школьникам 12—14 лет начать подготовку к профессиональной деятельности в аэрокосмической отрасли», — сказала Исаева

От школьника к специалисту

Конкурсная программа ВИШ фактически воспроизводит реальный цикл создания изделий в аэрокосмической отрасли. В результате школьники получают представление о стадиях разработки и испытаний новых образцов техники.

В рамках «Воздушно-инженерной школы» функционирует несколько лиг, различающихся по уровню требований к космическим и летательным аппаратам. Их поэтапное прохождение, как считает Радченко, способствует превращению школьника в фактически молодого специалиста.

Запуск модели ракеты участниками конкурса «Воздушно-инженерной школы»

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© Воздушно-инженерная школа. CanSat Россия

Самой «взрослой» является студенческая лига. Учащиеся младших курсов при поддержке компании «Стратонавтика» запускают аппараты в стратосферу на гелевых зондах и имитируют ракетные пуски, поставку двигателей для которых осуществляет любительская лаборатория в Кирове. Высота таких пусков может достигать 30 км.

Около 60% выпускников ВИШ поступают в аэрокосмические и естественнонаучные университеты и факультеты, а в дальнейшем устраиваются на работу на предприятия космической отрасли. За время существования через школу прошли более 6 тыс. человек из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.