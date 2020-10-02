Артефакт из Великого Новгорода: российские учёные нашли берестяную грамоту с донесением о военном отряде
- Фрагмент берестяной грамоты № 1132
- © Институт археологии РАН
Экспедиция Института археологии РАН во время раскопок на Софийской стороне Великого Новгорода обнаружила берестяную грамоту XIV века с предупреждением об опасности на границах республики, а также ряд других средневековых артефактов. Об этом сообщает пресс-служба института.
В нынешнем археологическом сезоне исследователи изучили мостовую средневековой Воздвиженской улицы, к которой примыкают усадьбы с остатками жилых и хозяйственных построек. Всего учёные раскрыли четыре яруса мостовой со следами сильных пожаров.
- Общий вид на раскоп
- © Институт археологии РАН
Раскопки в этом богатом средневековом районе города показали высокий социальный статус проживавших здесь людей — торговцев и представителей властных структур. Археологи собрали большую коллекцию предметов, характеризующих хозяйство и быт именитых новгородцев. В их числе многочисленные индивидуальные находки XIV—XVI веков из цветных металлов, дерева, кости, керамики и стекла, фрагменты кожаной обуви и шерстяной материи, а также западноевропейские товарные пломбы, фрагменты крышек бочек со знаками собственности и шесть вислых именных свинцовых печатей. Среди них оказалась и печать новгородского посадника Юрия Ивановича, руководившего Новгородом с 1354 по 1380 год.
- Печать новгородского посадника Юрия Ивановича
- © Институт археологии РАН
Помимо различных нательных крестов, перстней, браслетов, амулетов и других артефактов, учёные обнаружили важный исторический памятник XIV века — разорванную ещё в древности берестяную грамоту. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк.
По мнению учёных, текст грамоты является донесением, в котором неизвестный автор сообщает получателю в Новгород, что на границах республики в богатой исторической области Заволочье (в бассейне Северной Двины и Онеги на территории современных Вологодской и Архангельской областей) обнаружена неизвестная боевая дружина.
«Автор задаёт своему адресату вопрос: «чи пойдет рать за Волок», а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда. Эти места были зоной пересечения интересов Новгорода и Ростова, сопровождавшегося частыми военными конфликтами», — отмечает заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.
- Момент находки грамоты
- © Институт археологии РАН
Как и во всей средневековой Европе того периода, богатые ресурсами регионы нередко становились причиной конфликтов между феодалами. По мнению Петра Гайдукова, появление рати может свидетельствовать о попытке одного из князей собрать дань со спорных приграничных территорий.
«В новгородских берестяных грамотах и летописях редко говорится об этом месте, оно упоминается лишь трижды в грамотах, датированных XII—XIV веками. Известно, что это был промысловый регион, богатый пушным зверьём, куда новгородцы отправлялись в походы за мехами, за данью. Найденная грамота, возможно, позволит нам лучше узнать детали взаимодействия между Новгородом и этой дальней областью Новгородской земли», — считает Пётр Гайдуков.
В дальнейшем для установления точного возраста грамоты ожидается дендрохронологический анализ плах мостовой Воздвиженской улицы, на которых была найдена древняя запись. По словам специалистов, работы на раскопках в этом районе Великого Новгорода продолжатся.