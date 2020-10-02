Артефакт из Великого Новгорода: российские учёные нашли берестяную грамоту с донесением о военном отряде

Российские археологи исследовали слои мостовой XIV века на Софийской стороне Великого Новгорода и обнаружили большое количество артефактов из различных материалов. Одной из самых ценных находок стала берестяная грамота, сообщающая о появлении военного отряда на границе Новгородской республики. Также учёные обнаружили большую коллекцию нательных крестов, перстней, браслетов, амулетов и других предметов, характеризующих хозяйство и быт жителей богатых средневековых усадеб того времени.

Экспедиция Института археологии РАН во время раскопок на Софийской стороне Великого Новгорода обнаружила берестяную грамоту XIV века с предупреждением об опасности на границах республики, а также ряд других средневековых артефактов. Об этом сообщает пресс-служба института.

В нынешнем археологическом сезоне исследователи изучили мостовую средневековой Воздвиженской улицы, к которой примыкают усадьбы с остатками жилых и хозяйственных построек. Всего учёные раскрыли четыре яруса мостовой со следами сильных пожаров.

Общий вид на раскоп

© Институт археологии РАН

Раскопки в этом богатом средневековом районе города показали высокий социальный статус проживавших здесь людей — торговцев и представителей властных структур. Археологи собрали большую коллекцию предметов, характеризующих хозяйство и быт именитых новгородцев. В их числе многочисленные индивидуальные находки XIV—XVI веков из цветных металлов, дерева, кости, керамики и стекла, фрагменты кожаной обуви и шерстяной материи, а также западноевропейские товарные пломбы, фрагменты крышек бочек со знаками собственности и шесть вислых именных свинцовых печатей. Среди них оказалась и печать новгородского посадника Юрия Ивановича, руководившего Новгородом с 1354 по 1380 год.

Печать новгородского посадника Юрия Ивановича

© Институт археологии РАН

Помимо различных нательных крестов, перстней, браслетов, амулетов и других артефактов, учёные обнаружили важный исторический памятник XIV века — разорванную ещё в древности берестяную грамоту. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк.

По мнению учёных, текст грамоты является донесением, в котором неизвестный автор сообщает получателю в Новгород, что на границах республики в богатой исторической области Заволочье (в бассейне Северной Двины и Онеги на территории современных Вологодской и Архангельской областей) обнаружена неизвестная боевая дружина.

«Автор задаёт своему адресату вопрос: «чи пойдет рать за Волок», а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда. Эти места были зоной пересечения интересов Новгорода и Ростова, сопровождавшегося частыми военными конфликтами», — отмечает заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.

Момент находки грамоты

© Институт археологии РАН

Как и во всей средневековой Европе того периода, богатые ресурсами регионы нередко становились причиной конфликтов между феодалами. По мнению Петра Гайдукова, появление рати может свидетельствовать о попытке одного из князей собрать дань со спорных приграничных территорий.

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«В новгородских берестяных грамотах и летописях редко говорится об этом месте, оно упоминается лишь трижды в грамотах, датированных XII—XIV веками. Известно, что это был промысловый регион, богатый пушным зверьём, куда новгородцы отправлялись в походы за мехами, за данью. Найденная грамота, возможно, позволит нам лучше узнать детали взаимодействия между Новгородом и этой дальней областью Новгородской земли», — считает Пётр Гайдуков.

В дальнейшем для установления точного возраста грамоты ожидается дендрохронологический анализ плах мостовой Воздвиженской улицы, на которых была найдена древняя запись. По словам специалистов, работы на раскопках в этом районе Великого Новгорода продолжатся.