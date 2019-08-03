«Он хочет помочь людям»: школьник из Екатеринбурга вошёл в пятёрку победителей международного конкурса юных учёных

Старшеклассник Даниил Казанцев из Екатеринбурга, создавший автономное устройство, интерпретирующее язык жестов, вошёл в пятёрку победителей конкурса юных учёных Google Science Fair. Он рассказал RT, как его изобретение способно заменить сурдопереводчика, зачем учёным «ловить мух на обратной стороне Луны» и какой предмет из русских сказок может быть прототипом искусственного интеллекта.

Школьник-изобретатель Даниил Казанцев перешёл в выпускной 11-й класс лицея № 12 Екатеринбурга. Он увлекается физикой, электроникой, программированием, разрабатывает различные устройства.

Это лето принесло ему не только победу, но и грант в размере $15 тыс.: Даниил стал финалистом конкурса Google Science Fair и получил премию Lego Education Builder. В финал были отобраны 24 человека из 14 стран.

Даниил представил на конкурс компактное устройство, которое способно заменить сурдопереводчика, может интерпретировать язык жестов, работает автономно и позволяет высказываться всем, кто в этом нуждается.

Даниил взялся за эту работу, когда понял, что в ней назрела необходимость. На школьника произвела впечатление история Оксаны Белобородовой — многодетной матери из Алапаевска. Женщина не слышит и не говорит, с детьми она общалась через мужа, а когда он от неё ушёл, то дочери перестали появляться дома. В итоге суд постановил лишить её родительских прав, а девочек отправил в детский дом. Защитить свои права и вернуть дочерей Белобородова не смогла, потому что в органах опеки не было сурдопереводчика.

«Его побуждают к действию подобные истории, — делится с RT Ирина Манькова, преподающая физику в лицее, где учится Даниил. — Ему хочется помочь людям. И его очень вдохновила статья о женщине с Урала. Тогда чиновники сочли женщину, которая не слышит, неспособной позаботиться о детях. Именно после этой истории Даниил решил, что эту задачу по силам решить изобретателям, чтобы у других таких проблем не возникало».

Разработка Даниила Казанцева при помощи электромиографии (регистрации электрической активности мышц — RT) позволяет определять положение рук в пространстве, а устройство переводит жесты в слова.

Его можно совместить с любым словарём жестового языка. Оно легко в использовании и поэтому не потребует от человека какой-то специальной подготовки.

Кстати, Даниил не первый раз участвует в конкурсах. Так, в мае он стал лауреатом Second Grand Award в секции системного программирования на всемирной ярмарке научных достижений школьников Intel ISEF в США.

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«Говорят, учёные всегда любили думать над бессмысленными задачами, чего стоит только знаменитая «Муха на обратной стороне Луны», к которой обращались Гильберт и Ландау», — рассказывает RT Даниил Казанцев. — Когда математика Давида Гильберта спросили, какая задача для науки наиболее важная, он ответил: «Поймать муху на обратной стороне Луны», уточнив, что сама по себе ловля мух никому не нужна, но чтобы это осуществить, придётся решить множество важных и сложных задач. «Мне кажется, что, ставя такие невероятные и даже глупые задачи, учёные хотели сказать, что под любой из них может скрываться решение какой-то более важной глобальной проблемы», — добавил финалист конкурса Google.

В отличие от времён Гильберта и Ландау, задача про муху сегодня более чем решаема, продолжает Даниил: «Только теперь сама задача ставится следующим образом: «Сымитировать поведение искусственного интеллекта мухи в условиях имитации условий обратной стороны Луны». Но если усложнить данную задачу до «Сымитировать поведение искусственного интеллекта человека», то это будет значить, что граница между искусственным интеллектом и человеком будет окончательно стёрта, а это выглядит уже не так глупо, как считаете?»

По словам Даниила, прототип искусственного интеллекта можно найти даже в сказках: «Это, наверное, ковёр-самолёт. Сам знает что-где, даже по «народным» названиям, сам возит, ещё и общается с тобой, как человек, развлекает в дороге. Чем не искусственный интеллект? Ведь ковёр-самолёт по запросу «отвези к Кощею» не возвращает ответ «по какому адресу живёт Кощей», верно? Значит, вполне себе интеллект», — резюмировал школьник.