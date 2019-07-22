Московские школьники получили медали на международных олимпиадах по биологии и математике

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Столичные школьники получили пять медалей на международных олимпиадах по биологии и математике, сообщает сайт «Москва 24».
Московские школьники получили медали на международных олимпиадах по биологии и математике
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Математическая олимпиада проходила 10—22 июля в Великобритании. Участвовали команды из 112 стран. Они продемонстрировали свои знания по геометрии, алгебре и теории чисел.

Золотые медали получили Тимофей Ковалёв и Олег Смирнов из школы-интерната имени Колмогорова, серебряные — Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов из школы №57.

На Международной биологической олимпиаде в Венгрии серебряную медаль завоевала Наталия Колюпанова из школы имени маршала В.И. Чуйкова. Состязания проходили с 14 по 21 июля. Было два тура — теоретический и практический, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что московские школьники выиграли две медали на Балтийской олимпиаде по географии.

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