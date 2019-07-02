Московские школьники завоевали медали на Балтийской олимпиаде по географии

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Московские школьники выиграли две медали на Балтийской олимпиаде по географии, сообщает НСН.
Московские школьники завоевали медали на Балтийской олимпиаде по географии
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Соревнования проходили с 24 по 28 июня в Калининграде. Их участниками стали команды из России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши и Эстонии.

Дети выполняли теоретические и практические задания. Им также предложили пройти мультимедиавикторину.

Россию представляли восемь школьников. Они завоевали четыре медали. Золотую выиграла Катарина Мечникова, серебряную — Лада Антонова. Обе девочки из Москвы.

«Для российской сборной это соревнование — полезная тренировка перед Международной географической олимпиадой, которая пройдёт с 30 июля по 5 августа в Гонконге», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» передавал, что подмосковные школьники заняли призовые места в двух категориях Всероссийской робототехнической олимпиады, проходившей с 20 по 23 июня в Иннополисе.

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