Подмосковные школьники заняли призовые места Всероссийской робототехнической олимпиады

Подмосковные школьники заняли призовые места в двух категориях Всероссийской робототехнической олимпиады, проходившей с 20 по 23 июня в Иннополисе. Об этом сообщает телеканал «360».

В этом году участниками мероприятия стали около 550 детей из 54 регионов. Они были объединены в 267 команд.

В соревнованиях начинающих программистов также принимали участие гости из Японии и стран Европы.

Зампред правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что сборная региона приезжает на олимпиаду в четвёртый раз и каждый год результаты улучшаются.

Из победителей и призёров состязаний сформируют сборную России, которая отправится на Всемирную олимпиаду роботов в Венгрию в ноябре.

Ранее НСН сообщала, что московские учащиеся одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады школьников.