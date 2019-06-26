Подмосковные школьники заняли призовые места Всероссийской робототехнической олимпиады

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Подмосковные школьники заняли призовые места в двух категориях Всероссийской робототехнической олимпиады, проходившей с 20 по 23 июня в Иннополисе. Об этом сообщает телеканал «360».
Подмосковные школьники заняли призовые места Всероссийской робототехнической олимпиады
  • © Игорь Маслов
  • РИА Новости

В этом году участниками мероприятия стали около 550 детей из 54 регионов. Они были объединены в 267 команд.

В соревнованиях начинающих программистов также принимали участие гости из Японии и стран Европы.

Зампред правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что сборная региона приезжает на олимпиаду в четвёртый раз и каждый год результаты улучшаются.

Из победителей и призёров состязаний сформируют сборную России, которая отправится на Всемирную олимпиаду роботов в Венгрию в ноябре.

Ранее НСН сообщала, что московские учащиеся одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады школьников.

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