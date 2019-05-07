Московские школьники одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады

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Московские учащиеся одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады школьников, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.
Московские школьники одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады
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Сборная завоевала 943 диплома. По сравнению с 2010 годом москвичи улучшили общекомандные результаты более чем в три раза. Тогда сборная выиграла 278 дипломов.

Заключительный этап олимпиады проходил с 17 марта по 27 апреля в 13 городах. Москва принимала финальные состязания по экономике, праву, обществознанию, русскому, английскому, немецкому, французскому, китайскому, итальянскому и испанскому языкам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что учащиеся из Московской области получили 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам.

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