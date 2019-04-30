Подмосковные школьники завоевали 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде

Учащиеся из Московской области получили 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам, сообщает телеканал «360».

Из 212 участников победителями признаны 10, призёрами — 69.

Как заявила министр образования региона Ольга Забралова, в этом году призёров по сравнению с 2018-м стало больше на пять человек.

Она также отметила, что победителей заключительного этапа ждёт поощрение в виде единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей. Призёрам вручат по 100 тыс.

«Кроме того, учителя, подготовившие победителей или призёров заключительного этапа, получат премию губернатора в размере 100 тыс. рублей», — добавила Забралова.

Ранее сообщалось, что московские школьники получили 54 диплома Всероссийской олимпиады по истории.

Newinform сообщал, что команда из Ленинградской области победила в финале международного конкурса детских инженерных команд ICET 2018 в направлении «Космическая станция».