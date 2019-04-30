Подмосковные школьники завоевали 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде
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Из 212 участников победителями признаны 10, призёрами — 69.
Как заявила министр образования региона Ольга Забралова, в этом году призёров по сравнению с 2018-м стало больше на пять человек.
Она также отметила, что победителей заключительного этапа ждёт поощрение в виде единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей. Призёрам вручат по 100 тыс.
«Кроме того, учителя, подготовившие победителей или призёров заключительного этапа, получат премию губернатора в размере 100 тыс. рублей», — добавила Забралова.
Ранее сообщалось, что московские школьники получили 54 диплома Всероссийской олимпиады по истории.
Newinform сообщал, что команда из Ленинградской области победила в финале международного конкурса детских инженерных команд ICET 2018 в направлении «Космическая станция».