Подмосковные школьники завоевали 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде

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Учащиеся из Московской области получили 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам, сообщает телеканал «360».
Подмосковные школьники завоевали 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде
  • © официальный сайт мэра Москвы

Из 212 участников победителями признаны 10, призёрами — 69.

Как заявила министр образования региона Ольга Забралова, в этом году призёров по сравнению с 2018-м стало больше на пять человек.

Она также отметила, что победителей заключительного этапа ждёт поощрение в виде единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей. Призёрам вручат по 100 тыс.

«Кроме того, учителя, подготовившие победителей или призёров заключительного этапа, получат премию губернатора в размере 100 тыс. рублей», — добавила Забралова.

Ранее сообщалось, что московские школьники получили 54 диплома Всероссийской олимпиады по истории.

Newinform сообщал, что команда из Ленинградской области победила в финале международного конкурса детских инженерных команд ICET 2018 в направлении «Космическая станция».

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