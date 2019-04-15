Московские школьники получили 54 диплома Всероссийской олимпиады по истории

Короткая ссылка
Московские ученики стали призёрами и победителями финала Всероссийской олимпиады школьников по истории.
Московские школьники получили 54 диплома Всероссийской олимпиады по истории
  • © Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Абсолютной победительницей стала Екатерина Косарева из лицея НИУ ВШЭ.

Соревнования проходили 6—12 апреля. В финал вышли 254 школьника из 64 регионов.

Ранее Newinform сообщал, что команда из Ленинградской области победила в финале международного конкурса детских инженерных команд ICET-2018 в направлении «Космическая станция».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить