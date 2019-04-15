Московские школьники получили 54 диплома Всероссийской олимпиады по истории

Московские ученики стали призёрами и победителями финала Всероссийской олимпиады школьников по истории.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Абсолютной победительницей стала Екатерина Косарева из лицея НИУ ВШЭ.

Соревнования проходили 6—12 апреля. В финал вышли 254 школьника из 64 регионов.

Ранее Newinform сообщал, что команда из Ленинградской области победила в финале международного конкурса детских инженерных команд ICET-2018 в направлении «Космическая станция».