Московские школьники получили 54 диплома Всероссийской олимпиады по истории
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.
Абсолютной победительницей стала Екатерина Косарева из лицея НИУ ВШЭ.
Соревнования проходили 6—12 апреля. В финал вышли 254 школьника из 64 регионов.
Ранее Newinform сообщал, что команда из Ленинградской области победила в финале международного конкурса детских инженерных команд ICET-2018 в направлении «Космическая станция».