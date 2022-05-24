Аналитик Болотов прокомментировал намерение России выйти из болонского процесса

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова о том, что нужно относиться к болонской системе образования «как к прожитому этапу» и начать создавать собственную систему, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов.

«То, что мы выходим из разных международных соглашений, является естественной реакцией на санкции Запада», — отметил аналитик.

По его словам, выход из болонской системы вопреки различным мнениям не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры. Введение бакалавриата и магистратуры было предусмотрено законом об образовании 1992 года, и многие вузы задолго до Болонской конвенции стали вводить эту систему, добавил эксперт.

«Если посмотреть, у нас очень много ребят после бакалавриата выбирают другую магистратуру. И неслучайно руководство страны поставило вопрос о том, чтобы поэкспериментировать с системой «2 + 2 + 2». Два года — базовое фундаментальное образование, два года в конкретном направлении и ещё два года в конкретной специальности, профессии», — добавил специалист.

Как отметил Болотов, отработка системы «2 + 2 + 2» может в перспективе стать отличной базой для создания собственной системы образования.

Ранее глава Минобрнауки Фальков заявил о том, что к болонской системе нужно относиться как к прожитому этапу.