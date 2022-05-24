Минпросвещения: отказ от болонской системы поможет улучшить подготовку педагогов
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Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил мнение, что к болонской системе в образовании нужно относиться «как к прожитому этапу», необходимо начать создавать собственную систему образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов.
«Министерство просвещения РФ считает, что отказ от болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране», — приводит ТАСС заявление.
Также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что стране «целесообразно отказаться от так называемой болонской системы» и вернуться к опыту «лучшей в мире отечественной образовательной модели». Об этом он сказал в интервью газете «Аргументы и Факты».