Дети беженцев из ДНР и ЛНР побывали на экскурсии по кораблю-музею в Севастополе

Дети беженцев из Донбасса побывали на экскурсии по кораблю-музею «Сметливый» в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Организаторы — военное следственное управление СК России по Черноморскому флоту совместно с добровольческим движением «Мы вместе — Севастополь».

«Во время экскурсии участники узнали всё о самом корабле — от истории его создания, технических характеристик, вооружения до заслуг», — рассказали в пресс-службе управления.

«Сметливый» — последний представитель серии больших противолодочных кораблей проекта 61, которые строились в Советском Союзе в 1960-х годах.

Ранее ФАН сообщало, что беженцы из Донбасса получили первые свидетельства о временном убежище в Ленобласти.