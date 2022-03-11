Минобрнауки России прекращает работу аккаунтов министерства в Facebook и Instagram
- РИА Новости
«В связи с официальным заявлением компании Meta разрешить публиковать посты с призывами к насилию по отношению к россиянам и белорусам мы приняли решение закрыть наши аккаунты в социальных сетях Instagram и Facebook, входящих в эту недружественную организацию», — сообщило ведомство в Telegram.
Ранее о прекращении использования платформ Meta сообщило МВД России, а также ряд российских губернаторов. Вместе с ними такое решение принял СПЧ.
Эти шаги последовали после того, как пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.
Как следствие Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.
Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к Instagram.