Минобрнауки России прекращает работу аккаунтов министерства в Facebook и Instagram после того, как соцсети разрешили публиковать посты с призывами к насилию по отношению к россиянам и белорусам.

«В связи с официальным заявлением компании Meta разрешить публиковать посты с призывами к насилию по отношению к россиянам и белорусам мы приняли решение закрыть наши аккаунты в социальных сетях Instagram и Facebook, входящих в эту недружественную организацию», — сообщило ведомство в Telegram.

Ранее о прекращении использования платформ Meta сообщило МВД России, а также ряд российских губернаторов. Вместе с ними такое решение принял СПЧ.

Эти шаги последовали после того, как пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.

Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к Instagram.