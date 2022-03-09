Суд 22 марта рассмотрит иск «Эха Москвы» из-за ограничения доступа к вещанию
- РИА Новости
«К досудебному рассмотрению в Таганском районном суде Москвы 22 марта 2022 на 9:20 назначено административное исковое заявление АО «Эхо Москвы», — приводит ТАСС сообщение.
1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции «Эхо Москвы».
Позже совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.
Кроме того, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров радиостанции решил расторгнуть с ним трудовой договор.