Совет директоров «Эха Москвы» расторг трудовой контракт с Венедиктовым
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«Действительно со мной расторгли контракт, это правда. За два года до его истечения со мной согласовали расторжение контракта», — цитирует ТАСС Венедиктова.
Он подчеркнул, что «будет заниматься своими историческими проектами и захватывать мир дальше».
Ранее совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.
1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*.
В ведомстве сообщили, что это связано с целенаправленным и систематическим размещением на сайтах указанных СМИ информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военных в рамках проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.