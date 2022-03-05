Совет директоров «Эха Москвы» расторг трудовой контракт с Венедиктовым

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров радиостанции решил расторгнуть с ним трудовой договор.

«Действительно со мной расторгли контракт, это правда. За два года до его истечения со мной согласовали расторжение контракта», — цитирует ТАСС Венедиктова.

Он подчеркнул, что «будет заниматься своими историческими проектами и захватывать мир дальше».

Ранее совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*.

В ведомстве сообщили, что это связано с целенаправленным и систематическим размещением на сайтах указанных СМИ информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военных в рамках проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.