В Москве провели мониторинг более 200 тысяч пациентов с COVID-19 с помощью цифрового сервиса
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Цифровой сервис «Ньюс2» позволяет медикам выявлять возможные риски клинического ухудшения состояния больного, а также отслеживать эффективность терапии. С его помощью специалисты провели мониторинг состояния более чем 200 тыс. пациентов почти 4 млн раз», — рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.
Врачи также используют сервис в палатах интенсивного наблюдения для контроля за пациентами с осложнённым течением заболевания.
Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала 2021 года ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов.