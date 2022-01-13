В Москве провели мониторинг более 200 тысяч пациентов с COVID-19 с помощью цифрового сервиса

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Московские врачи провели мониторинг состояния более 200 тыс. пациентов с коронавирусом при помощи цифрового сервиса «Ньюс2», интегрированного с единой цифровой платформой здравоохранения (ЕМИАС).
В Москве провели мониторинг более 200 тысяч пациентов с COVID-19 с помощью цифрового сервиса
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Цифровой сервис «Ньюс2» позволяет медикам выявлять возможные риски клинического ухудшения состояния больного, а также отслеживать эффективность терапии. С его помощью специалисты провели мониторинг состояния более чем 200 тыс. пациентов почти 4 млн раз», — рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Врачи также используют сервис в палатах интенсивного наблюдения для контроля за пациентами с осложнённым течением заболевания.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала 2021 года ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов.

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