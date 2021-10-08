Крымский федеральный университет перейдёт на дистанционное обучение
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Онлайн-обучение начинается с 11 октября.
«В настоящий момент в университете готовится соответствующий приказ. Кроме того, готовятся расписания онлайн-занятий», — отметили в вузе.
Преподаватели и сотрудники администрации продолжат работать в прежнем режиме.
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