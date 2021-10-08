Крымский федеральный университет перейдёт на дистанционное обучение

Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Онлайн-обучение начинается с 11 октября.

«В настоящий момент в университете готовится соответствующий приказ. Кроме того, готовятся расписания онлайн-занятий», — отметили в вузе.

Преподаватели и сотрудники администрации продолжат работать в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что в Крыму ввели новые ограничения из-за коронавируса.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.