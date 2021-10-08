В Крыму ввели новые ограничения из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о введении новых ограничений с целью недопущения распространения коронавируса в республике.

Как сообщило «Крыминформ», работодателей обязали с 11 октября перевести на удалённый режим работы всех своих сотрудников в возрасте старше 65 лет — это не коснётся медработников.

Также всем государственным и муниципальным учреждениям необходимо перевести на дистанционный режим работы 50% своих работников.

При этом руководители предприятий, работающих в сфере обслуживания и торговли, у которых менее 80% сотрудников привиты от коронавируса, должны будут обеспечить тестирование непривитого персонала методом ПЦР не реже раза в неделю за свой счёт. При этом к работе будут допускаться лишь сотрудники с отрицательным результатом теста.

Кроме того, в республике приостановили проведение диспансеризации.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии из-за ситуации с коронавирусом с 7 октября вводится запрет на работу общепита с 23:00 до 07:00.