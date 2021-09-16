В Петербурге согласовали проект реконструкции Сытного рынка
Об этом сообщает Nation News.
Проект одобрил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города.
В ходе реконструкции для рынка возведут новый павильон высотой 8 м, общей площадью 906,8 кв. м.
Также будет благоустроено пространство рядом с рынком, в частности Сытинская площадь в Петроградском районе.
Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», в районе Москворечье-Сабурово появится новый экомаршрут.