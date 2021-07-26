В Ростове-на-Дону вдвое увеличили количество спасателей, борющихся с пожаром

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В тушении пожара в центре Ростова-на-Дону принимают участие уже 200 спасателей и свыше 50 единиц техники, заявил замначальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Чёрный.

Об этом сообщает РИА Новости.

До этого пожар ликвидировали силами 100 человек с привлечением 28 единиц техники.

«На пожаре задействован личный состав от МЧС 87 человек и 22 единицы техники, от РСЧС — 113 человек и 32 единицы техники», — сказал Чёрный.

В воскресенье, 25 июля, в трёхэтажном доме в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 250 кв. м.

Спасатели эвакуировали 18 человек, никто не пострадал.

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