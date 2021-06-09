Госдума приняла закон о блокировке порочащей информации в интернете

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который предусматривает возможность внесудебной блокировки сайтов, которые распространяют недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Граждане могут обратиться в прокуратуру с требованием принять меры в отношении информационного ресурса, «распространяющего недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в совершении преступления».

В случае отказа владельца сайта удалить публикацию добровольно контент блокирует Роскомнадзор.

Законопроект о возможности внесудебной блокировки сайтов, которые распространяют недостоверную информацию, был внесён в Госдуму в феврале.