В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой

В Госдуму внесён законопроект о возможности внесудебной блокировки сайтов, которые распространяют недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений, следует из думской электронной базы.

Как отмечается, проект предлагает дополнить федеральный закон новой статьёй, которая предусматривает «возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления».

Согласно инициативе, основанием для принятия таких мер будет являться заявление гражданина в прокуратуру.

К такому заявлению необходимо будет приобщить «документы, подтверждающие недостоверность размещённой информации».

Прокуратура субъекта Российской Федерации в течение десяти дней должна будет проверить обоснованность предоставленных данных.

По результатам проверки составляется соответствующее заключение, после чего в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверяют обоснованность документа.

В случае подтверждения предоставленных сведений в Роскомнадзор направляется обращение с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Авторами инициативы являются депутаты Сергей Боярский, Валерий Газзаев, Андрей Альшевских, Игорь Станкевич.

Осенью 2020 года в Государственную думу был внесён законопроект, позволяющий блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.