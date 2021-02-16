В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой

Короткая ссылка
В Госдуму внесён законопроект о возможности внесудебной блокировки сайтов, которые распространяют недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений, следует из думской электронной базы.
В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
  • globallookpress.com

Как отмечается, проект предлагает дополнить федеральный закон новой статьёй, которая предусматривает «возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления».

Согласно инициативе, основанием для принятия таких мер будет являться заявление гражданина в прокуратуру.

К такому заявлению необходимо будет приобщить «документы, подтверждающие недостоверность размещённой информации».

Прокуратура субъекта Российской Федерации в течение десяти дней должна будет проверить обоснованность предоставленных данных.

По результатам проверки составляется соответствующее заключение, после чего в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверяют обоснованность документа.

В случае подтверждения предоставленных сведений в Роскомнадзор направляется обращение с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Авторами инициативы являются депутаты Сергей Боярский, Валерий Газзаев, Андрей Альшевских, Игорь Станкевич.

Осенью 2020 года в Государственную думу был внесён законопроект, позволяющий блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить