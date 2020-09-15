В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.

Проект, размещённый в думской электронной базе данных, расширяет перечень оснований для включения в единый реестр интернет-ресурсов, содержащих запрещённую в России информацию.

Так, к ним добавляется «решение органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, принятое в соответствии с его компетенцией в отношении распространяемых посредством сети интернет материалов, содержащих в соответствии с заключением эксперта, данным в ходе оперативно-разыскной деятельности, признаки экстремистских материалов».

Предлагается наделить органы, осуществляющие ОРД, правом направлять в Роскомнадзор сведения об интернет-ресурсах для их включения в указанный реестр.

По мнению авторов, с момента обнаружения нежелательного контента до вынесения судебного решения по ограничению доступа обычно проходит много времени, что позволяет вербовщикам «продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников в ряды экстремистских и террористических организаций».

Правительство не поддерживает инициативу. В своём отрицательном отзыве оно указало на противоречие нормам закона «Об оперативно-розыскной деятельности».