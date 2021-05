«Ц — цитируемость»: Симоньян о реакции ряда западных СМИ на её слова о Лукашенко

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию ряда западных СМИ на её слова о том, что «Батька исполнил красиво».

«Ц — цитируемость», — написала Симоньян в своём Telegram-канале, опубликовав ниже подборку текстов из СМИ.

В частности, приводится абзац из The New York Times: «В России, где государственные СМИ описывали прошлогодние протесты против Лукашенко как заговор, срежиссированный Западом, новость об аресте вызвала одобрение сторонников Путина. Маргарита Симоньян, главный редактор кремлёвского телеканала RT, написала в Twitter, что Лукашенко «исполнил красиво». А Вячеслав Лысаков, член парламента от путинской партии, назвал арест Протасевича «блестящей спецоперацией».

Также цитируется текст The Guardian: «С самолёта в столице Беларуси были сняты ещё четыре человека, что подтверждает предположение Романа Протасевича о том, что на борту его вели агенты местной ячейки КГБ. «Батька исполнил красиво», — написала Маргарита Симоньян, главный редактор российского государственного телеканала RT».

В сообщении в том числе приведены примеры из текстов The Times, The Atlantic, Atlantic Council, NBC News, The Sun, The Week.

Уточняется, что Atlantic Council — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

«Остальные пока, к сожалению, разрешены», —прокомментировала Маргарита Симоньян.

23 мая главный редактор RT опубликовала пост в Telegram-канале, в котором написала, что она никогда не думала, что будет хоть в чём-то завидовать Белоруссии.



«Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво», — заявила Симоньян.