На конкурс Фонда президентских грантов поступило более 12 тысяч проектов
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Об этом сообщает «Взгляд».
Среди самых популярных направлений — охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (2336 инициатив), поддержка проектов в области культуры и искусства (1604), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (1518).
Итоги будут подведены в июне. С 1 июля начнётся финансирование поддержанных инициатив.
Ранее сообщалось, что по итогам первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов 15 некоммерческих организаций Томской области получат на реализацию своих проектов более 19 млн рублей.