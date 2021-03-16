На конкурс Фонда президентских грантов поступило более 12 тысяч проектов

Короткая ссылка
На второй в 2021 году конкурс Фонда президентских грантов поступило 12 255 проектов.
На конкурс Фонда президентских грантов поступило более 12 тысяч проектов
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает «Взгляд».

Среди самых популярных направлений — охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (2336 инициатив), поддержка проектов в области культуры и искусства (1604), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (1518).

Итоги будут подведены в июне. С 1 июля начнётся финансирование поддержанных инициатив.

Ранее сообщалось, что по итогам первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов 15 некоммерческих организаций Томской области получат на реализацию своих проектов более 19 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить