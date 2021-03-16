На конкурс Фонда президентских грантов поступило более 12 тысяч проектов

На второй в 2021 году конкурс Фонда президентских грантов поступило 12 255 проектов.

Об этом сообщает «Взгляд».

Среди самых популярных направлений — охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (2336 инициатив), поддержка проектов в области культуры и искусства (1604), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (1518).

Итоги будут подведены в июне. С 1 июля начнётся финансирование поддержанных инициатив.

Ранее сообщалось, что по итогам первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов 15 некоммерческих организаций Томской области получат на реализацию своих проектов более 19 млн рублей.