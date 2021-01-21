В Томской области НКО получат более 19 млн рублей

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По итогам первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов 15 некоммерческих организаций Томской области получат на реализацию своих проектов более 19 млн рублей.
В Томской области НКО получат более 19 млн рублей
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Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона.

Всего на конкурс от региона было представлено 77 проектов. Гранты получили организации, работающие в области науки, образования, просвещения, культуры и искусства, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, охраны здоровья и пропаганды ЗОЖ.

Второй конкурс фонда начнётся 1 февраля. Подать заявку на участие в нём можно на сайте президентскиегранты.рф до 15 марта.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что восемь НКО из Удмуртии получат президентские гранты.

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