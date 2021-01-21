В Томской области НКО получат более 19 млн рублей

По итогам первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов 15 некоммерческих организаций Томской области получат на реализацию своих проектов более 19 млн рублей.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона.

Всего на конкурс от региона было представлено 77 проектов. Гранты получили организации, работающие в области науки, образования, просвещения, культуры и искусства, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, охраны здоровья и пропаганды ЗОЖ.

Второй конкурс фонда начнётся 1 февраля. Подать заявку на участие в нём можно на сайте президентскиегранты.рф до 15 марта.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что восемь НКО из Удмуртии получат президентские гранты.