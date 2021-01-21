В Томской области НКО получат более 19 млн рублей
- © admin.tomsk.ru
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона.
Всего на конкурс от региона было представлено 77 проектов. Гранты получили организации, работающие в области науки, образования, просвещения, культуры и искусства, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, охраны здоровья и пропаганды ЗОЖ.
Второй конкурс фонда начнётся 1 февраля. Подать заявку на участие в нём можно на сайте президентскиегранты.рф до 15 марта.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что восемь НКО из Удмуртии получат президентские гранты.