Более 40 тысяч жителей остались без холодной воды в Саратове
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- РИА Новости
По данным главка, в связи с разгерметизацией задвижки диаметром 500 мм по адресу улица Навашина, 32, отключён водовод диаметром 900 мм с прекращением подачи холодного водоснабжения (ХВС) в Кировском и Ленинском районах города.
«Всего без ХВС — 188 жилых домов разной этажности и 343 жилых дома частного сектора, население — 40 925 человек», — говорится в сообщении.
Как уточняется, устранить аварию планируется к 13:00 (12:00 мск) понедельника, 8 марта.
Ранее в МЧС Саратовской области заявили, что из-за аварии на сетях водоканала ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей Саратова.