Более 40 тысяч жителей остались без холодной воды в Саратове

Более 500 домов с населением около 41 тыс. человек остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водоводе, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным главка, в связи с разгерметизацией задвижки диаметром 500 мм по адресу улица Навашина, 32, отключён водовод диаметром 900 мм с прекращением подачи холодного водоснабжения (ХВС) в Кировском и Ленинском районах города.

«Всего без ХВС — 188 жилых домов разной этажности и 343 жилых дома частного сектора, население — 40 925 человек», — говорится в сообщении.

Как уточняется, устранить аварию планируется к 13:00 (12:00 мск) понедельника, 8 марта.

Ранее в МЧС Саратовской области заявили, что из-за аварии на сетях водоканала ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей Саратова.