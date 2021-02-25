В Саратове авария привела к проблемам с подачей воды в дома более 400 тысяч человек

В МЧС Саратовской области заявили, что из-за аварии на сетях водоканала ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей Саратова.

«В связи с аварийно-ремонтными работами... был перекрыт водовод диаметром 1000 мм и с 08:00 мск… ограничены параметры подачи ХВС (холодного водоснабжения) на водопроводном комплексе — 2... В зону понижения параметров ХВС входят 2726 жилых домов разной этажности с населением 424 тыс. человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что котельные работают в штатном режиме, подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные и социально значимые объекты для поддержания нормального функционирования в случае поступления заявок.

Ранее часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на сетях.