Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на сетях

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В связи с аварией на сетях водоснабжения в Симферополе жители ряда улиц остались без воды, сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».
Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на сетях
  • © РИА Новости

«В связи аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: Симферополь, ул.​ Алексеева, д.​ 27 с 06:00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: ул. Алексеева, ул. Инкубаторная, ул. Академика Стевена, ул. Центральная, ул. Малосадовая, ул. Оленчука, ул. Гурзуфская (частично), а также на прилегающих улицах», — цитирует телеканал «Крым 24» сообщение пресс-службы.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что темп наполнения Чернореченского водохранилища в городе в последнее время превышает расход воды.

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