Эксперт прокомментировал применение альтернативного топлива на цементных заводах

Короткая ссылка
Советник ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики» Владимир Марьев прокомментировал применение альтернативного топлива на цементных заводах.
Эксперт прокомментировал применение альтернативного топлива на цементных заводах
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что это международная практика, существующая в разных странах.

«Почему эта технология считается безопасной? Во-первых, за счёт длительного выдерживания отходов при температуре до 2000 °С в цементных печах», — сказал эксперт.

Во-вторых, отметил он, нет образования золы.

«Если сравнивать мусоросжигательные заводы (МСЗ) и цементные предприятия, то в МСЗ образуется от 20% и выше золы высокого класса опасности, которую необходимо подвергать обезвреживанию», — пояснил Марьев.

Как добавил эксперт, цементные предприятия считаются более экологичными, чем МСЗ.

Ранее стало известно, что на заводах «Евроцемента» начнут использовать топливо из мусора. Об этом договорился Российский экологический оператор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить