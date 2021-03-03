Эксперт прокомментировал применение альтернативного топлива на цементных заводах

Советник ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики» Владимир Марьев прокомментировал применение альтернативного топлива на цементных заводах.

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что это международная практика, существующая в разных странах.

«Почему эта технология считается безопасной? Во-первых, за счёт длительного выдерживания отходов при температуре до 2000 °С в цементных печах», — сказал эксперт.

Во-вторых, отметил он, нет образования золы.

«Если сравнивать мусоросжигательные заводы (МСЗ) и цементные предприятия, то в МСЗ образуется от 20% и выше золы высокого класса опасности, которую необходимо подвергать обезвреживанию», — пояснил Марьев.

Как добавил эксперт, цементные предприятия считаются более экологичными, чем МСЗ.

Ранее стало известно, что на заводах «Евроцемента» начнут использовать топливо из мусора. Об этом договорился Российский экологический оператор.