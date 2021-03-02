В Подмосковье пройдёт 13 акций по утилизации старой электроники

Устаревшую электронику у жителей Подмосковья примут на 13 экологических акциях в марте.

Об этом сообщает телеканал «360».

Организуют их в рамках проекта «Школа утилизации: электроника». Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Собранная в рамках программы электроника помогает экономить природные ресурсы. Она становится сырьём для новых изделий», — сказала она.

Акции проведут в 12 городских округах Подмосковья: в Егорьевске, Воскресенске, Серебряных Прудах, Кашире, Зарайске, Коломне, Бронницах, Лыткарине, Луховицах, Ступине, Щёлкове и Фрязине.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», в Роспотребнадзоре напомнили о правилах утилизации медицинских масок.