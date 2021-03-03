Дело возбуждено в Северодвинске после падения глыбы льда рядом с ребёнком

В Северодвинске возбуждено уголовное дело по факту падения глыбы льда рядом с ребёнком.

По данным СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 1 марта утром вблизи малолетнего ребёнка, проходившего по тротуару у дома по ул. Торцева, с крыши упали снег и наледь.

«В отношении мастера управляющей организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что мастер ООО «Горизонт» не организовала и не проконтролировала надлежащим образом проведение очистки кровли указанного дома от снега и наледи.

Как пишет Life.ru, видео происшествия опубликовал Telegram-канал «Архангельск №1».

Очевидец рассказал, что с девочкой всё хорошо, она отделалась лёгким испугом.