В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии выявили 178 случаев COVID-19. Большинство заболевших — в Ижевске (52 человека).
В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 183 выздоровевших.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Ставропольском крае коронавирус подтвердили у 235 человек. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровели 293 пациента.

«Всего успели провести 1 млн 212 тыс. исследований. Это не просто помогает при постановке диагноза, но позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса», — отметил Владимиров.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.

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