В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.
Выписаны 183 выздоровевших.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Ставропольском крае коронавирус подтвердили у 235 человек. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Выздоровели 293 пациента.
«Всего успели провести 1 млн 212 тыс. исследований. Это не просто помогает при постановке диагноза, но позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса», — отметил Владимиров.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.