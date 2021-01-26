В Удмуртии оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 178 случаев COVID-19. Большинство заболевших — в Ижевске (52 человека).

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 183 выздоровевших.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Ставропольском крае коронавирус подтвердили у 235 человек. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровели 293 пациента.

«Всего успели провести 1 млн 212 тыс. исследований. Это не просто помогает при постановке диагноза, но позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса», — отметил Владимиров.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.