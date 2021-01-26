Эксперт рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом

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Иммунитет после перенесённого коронавируса ослаблен в течение полутора-двух месяцев. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
Эксперт рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом
  • Reuters

«Снижение иммунитета длится полтора-два месяца после перенесённого COVID-19 и носит обратимый характер. Клинически это проявляется как синдром астенизации», — отметил Тотолян. 

Эксперт уточнил, что переболевшие коронавирусом жалуются на повышенную утомляемость и сонливость. 

Тотолян отметил, что вырабатывающийся естественным путём иммунитет, как правило, «более стойкий, чем поствакцинальный».

При этом, по мнению академика, это правило не распространяется на коронавирус, так как не у всех переболевших вырабатываются нейтрализующие антитела.

По его словам, антитела, образовавшиеся в организме после прививки российскими вакцинами «Спутник V» и «Эпиваккорона», лучше защищают, чем образованные в результате перенесённой в лёгкой форме инфекции.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19.

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