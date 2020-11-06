Обследования Навального в России не выявили у него отравления
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- РИА Новости
«Диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтверждён», — говорится на сайте ведомства.
Ранее в МВД России назвали поставленный врачами диагноз Навального.
20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Наряду с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.