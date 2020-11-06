Обследования Навального в России не выявили у него отравления

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.

«Диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтверждён», — говорится на сайте ведомства.

Ранее в МВД России назвали поставленный врачами диагноз Навального.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Наряду с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.